شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للمؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر الرئيسى، والذى تراجع بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 817.415 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 233 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.2 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 73.33% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.38%، والعرب على 13.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.31%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 5.1 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 85.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 8.9 مليون جنيه، 89.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14753 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2375 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 18673 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.39% ليغلق عند 692 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1751 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 466 نقطة.

وارتفعت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 52 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.