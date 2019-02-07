رقم: قيمة القروض المصرفية نهاية ديسمبر 2018

نما إجمالي استثمارات البنوك الإماراتية نهاية ديسمبر 0.6%

الخليج 365 - الإمارات:

بلغ إجمالي قروض المصارف الإماراتية 1.65 تريليون درهم نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2018، مقارنةً مع 1.58 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2017، بنمو 4.8%، حسب البيانات الصادرة عن "مصرف الإمارات المركزي".

وزادت القروض المقدمة من البنوك للقطاعين الصناعي والتجاري العام الماضي إلى 792.6 مليار درهم، مقابل 748.9 مليار درهم في 2017، بارتفاع نحو 6%.

ونما إجمالي استثمارات البنوك الإماراتية نهاية ديسمبر 0.6% إلى 333 مليار درهم، مقارنةً مع 331.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت قيمة القروض التي قدمتها بنوك الإمارات لقطاعي الصناعة والتجارة إلى 44 مليار درهم نهاية نوفمبر 2018.

وصعدت قروض المصارف والبنوك المقدمة لمختلف القطاعات نهاية نوفمبر الماضي 4% إلى 1,653.5، مقارنةً مع 1,594.8 مليار درهم في الشهر ذاته 2017.

ويعتبر النظام المصرفي في الإمارات الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الأصول، والتي نمت من 2.69 تريليون درهم إلى 2.87 تريليون درهم العام الماضي بزيادة 6.8%.

ويصل عدد البنوك التقليدية العاملة في الدولة إلى 50 بنكاً في حين يبلغ عدد البنوك الإسلامية 8 بنوك، وتستحوذ البنوك التقليدية على 79.7% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة مقابل 20.3% حصة البنوك الإسلامية.