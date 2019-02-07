شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط النقل والتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.67% خاسرة 178.75 نقطة، ليغلق مؤشرها عند مستوى 10505.19 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 8.6 مليون سهم بقيمة 206 ملايين ريال قطرى عبر 5117 صفقة، وارتفع 4 أسهم، وانخفض 38 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.37%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.62%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.54%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%.