اليوم.. مدبولي يجتمع بمجلس إدارة الرقابة المالية

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع مجلس إدارة البورصة.

يعقب ذلك اجتماع مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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