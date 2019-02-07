شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 7-2-2019 واستقرار "الأخضر" فى تعاملات نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الهدوء والاستقرار فى تعاملات السوق المصرفى المصرى اليوم الخميس 7-2-2019، آخر أيام الأسبوع، حيث استقر سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية على مدار الأسبوعيين الماضيين وحتى الأمس.

رغم استقرار سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس الأربعاء، إلا انه سجل فروقا طفيفة فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.55 جنيها للشراء ، و 17.65 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى تعاملات اليوم الخميس، كالتالى...

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.54 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55جنيه للشراء

17.65جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.55جنيه للشراء

17.65جنيه للبيع