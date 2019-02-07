شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة التنمية الصناعية: 9972 منشأة صناعية حصلت على تراخيص تشغيل وبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أحدث تقارير الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أدائها خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، والتى أظهرت أن 9972 منشأة صناعية حصلت على رخص التشغيل والتصاريح المؤقتة والبناء من الهيئة بواقع 9379 رخصة تشغيل و593 رخصة بناء، كما تم قيد 4376 سجل صناعى دائم ومؤقت ومحدد المدة بواقع 3517 سجل دائم و681 سجل محدد المدة و178 سجل مؤقت.

ومن جانبه قال المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لدعم التصنيع المحلى وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الهيئة ساهمت فى توفير 3 مليارات و721 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وذلك من خلال دعم برامج التصنيع المحلى وتوفير منتجات وطنية جيدة بديلة للمستوردة من الخارج .

وأضاف أن إجمالى المشروعات الصناعية المزمع إقامتها خلال المرحلة الحالية تبلغ 430 مشروعاً بحجم استثمارات تصل إلى 161 مليار جنيه بمساحة إجمالية تصل إلى 73 مليون متر مربع، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تشمل 151 مشروعاً فى مجال الصناعات الهندسية و96 مشروعاً فى مجال الصناعات الغذائية و102 مشروعاً فى مجال الصناعات الكيماوية و50 مشروعاً فى مجال الغزل والنسيج و31 مشروعاً فى مجال مواد البناء .

وأشار إلى أن هذه المشروعات سيتم إنشاؤها باستثمارات عالمية ومحلية حيث تتضمن 41 مشروعاً باستثمارات عربية و12 مشروعاً باستثمارات أوروبية و13 مشروعاً باستثمارات أسيوية و4 مشروعات باستثمارات أمريكية بالإضافة إلى 360 مشروعاً بإستثمارات محلية.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تعكس ثقة رؤوس الأموال المحلية والعالمية فى السوق المصرى كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الهامة على المستويين الإقليمى والقارى، مضيفاً أن الهيئة قامت أيضاً خلال تلك الفترة بدر 1248 طلبا لطرح الأراضى والمجمعات الصناعية منها 939 طلباً للأراضى 309 طلباً للمجمعات الصناعية.

وفيما يتعلق بجهود الهيئة على المستوى الدولى، قال غازى، إن الهيئة قامت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بإستقبال وفد من هيئة ترويج الاستثمار التنزانية، حيث تم استعراض الخبرات المصرية فى مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية وتنظيم زيارات ميدانية للمطور الصناعى بالسادس من أكتوبر وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان وعدد من المصانع العاملة فى مختلف المجالات.

ولفت إلى أن الهيئة شاركت أيضاً باجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة والتى عقدت بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الماضى.

الجدير بالذكر أن هيئة التنمية الصناعية قامت خلال عام 2018 بطرح 1.5 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية بمدن السادات والعاشر من رمضان والمحلة الكبرى وبرج العرب وبدر إلى جانب مجمعات الصعيد ومرغم وشواغر المناطق الصناعية المختلفة.