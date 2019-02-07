شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح توتال تقفز فى الربع الرابع بفضل إنتاج قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأرباح المعدلة الصافية لشركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال بنسبة 10% فى الربع الأخير من عام 2018 مما مكن الشركة من الإعلان عن ارتفاع أرباحها للعام بأكمله بنسبة 28% إلى 13.6 مليار دولار بفضل مستوى قياسى لإنتاج النفط والغاز خلال العام.

وقالت توتال إن الإنتاج بلغ 2.8 مليون برميل من المكافئ النفطى يوميا فى 2018 بفضل بدء الإنتاج فى العديد من العمليات وزيادة الإنتاج من أستراليا وأنجولا ونيجيريا وروسيا.

وقال باترك بويان الرئيس التنفيذى للشركة فى بيان "تلك النتائج الممتازة تظهر النمو القوى البالغ ما يزيد عن 8% فى إنتاج المجموعة من الهيدروكربونات".

وقالت توتال إن تلك النتائج تمكنها من مواصلة سياستها المتعلقة بتوزيع الأرباح على المساهمين والتى أعلنتها العام الماضي، وبعد زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 3.2% فى 2018 تخطط الشركة لزيادتها بنسبة 3.1% فى 2019.

كما ستعيد الشركة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار فى 2019 بعد شراء ذات الكمية العام الماضى.