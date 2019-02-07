شكرا لقرائتكم خبر عن سوسيتيه جنرال يخفض توقعات الأرباح بعد تراجع فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض سوسيتيه جنرال، ثالث أكبر بنك مدرج فى فرنسا، أهدافه للأرباح بعد تراجع فى السوق أثر سلبا على وحدة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وتوقع البنك أن يتراوح العائد على حقوق المساهمين الملموسة بين 9 و10% فى 2020 انخفاضا من المستهدف السابق البالغ 11.5%، كما قال البنك إنه لن يحقق النمو المستهدف للإيرادات البالغة نسبته 3%.

وقلص البنك لتوقعاته بعد انخفاض الإيرادات 6.3% فى الربع الرابع إلى 5.93 مليار يورو (6.7 مليار دولار) بما يتماشى مع توقعات محللين جمعتها إنفرونت داتا.

وشهدت وحدة البنك للخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات تراجعا فى أرباحها بأكثر من النصف خلال ذلك الربع نتيجة تراجع السوق بشكل عام.

وبعد أداء مخيب للآمال لأنشطته فى السوق، قرر سوسيتيه جنرال خفض 500 مليون يورو من النفقات فى ذراع الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات كما قرر بيع أصول أكثر مما كان مقررا.