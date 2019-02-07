شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.7100 منذ الصباح، ولا يزال الضغط السلبي قائماً بثبات السعر دون مستوى 0.7170، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الموجة الهابطة التي تستهدف مستوى 0.7000 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط