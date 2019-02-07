شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتذبذب في مسار ضيق حول دعم القناة الصاعدة، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على ثبات الإغلاق اليومي دون 63.10، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 59.55.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط