شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول المتوسط المتحرك 50، وبما أن السعر دون 54.40، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث لا يزال التأثير السلبي لنموذج الوتد الصاعد فعالاً، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 51.46 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة سلبية تدعم التوقعات بالانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.45 والمقاومة 55.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط