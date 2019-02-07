شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة قرب مستوى 15.62، وطالما أن السعر دون 16.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، مع التذكير بأن كسر 15.62 سيؤكد امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 15.22 بشكل مباشر.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 15.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط