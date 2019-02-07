شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب دون المتوسط المتحرك 50، ولا يزال تأثير نموذج القمة المزدوجة فعالاً، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستويات 1294.00 ثم 1286.70 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 1316.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1286.00 والمقاومة 1316.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط