شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولات لكسر مستوى 1.2890، معززاً فرص امتداد الموجة الهابطة نحو مستوى 1.2800 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية. وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم بشرط الثبات دون مستوى 1.2962. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3000 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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