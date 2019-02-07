شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.1370، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1181، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي يشترط استمراره الثبات دون 1.1370.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1260 والمقاومة 1.1440

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط