شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع استنادا على تخفيضات أوبك وعقوبات فنزويلا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على التخفيضات التي تقودها أوبك وحلفائها ، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية على قطاع النفط فى فنزويلا ، ويكبح المكاسب ارتفاع المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة واستمرار ضخ إنتاج أمريكي عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

بحلول الساعة 10:03جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.14$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.93$،وسجل أعلى مستوي 54.17$ ،وأدنى مستوي 53.52 $ .

وصعد خام برنت إلى مستوي 62.76$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.49$ ،وسجل أعلى مستوي 62.79$ ،وأدنى مستوي 62.11$.

حقق الخام الأمس عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ،وصعدت عقود برنت بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع استمرار المعنويات المرتفعة فى السوق.

يدعم أسعار النفط فى الوقت الحالي ، التخفيضات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين ، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية على قطاع النفط فى فنزويلا.

انخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" فى كانون الثاني/يناير بأكبر وتيرة فى عامين ، مع خفض المملكة العربية السعودية إنتاجها بحصة أكبر من المتفق عليه ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي.

وسجلت إمدادات فنزويلا انخفاضات لا إرادية بسبب العقوبات الأمريكية الأخيرة على البلد العضو فى أوبك ،ومن المحتمل توسيع تلك العقوبات للحد من إمدادات فنزويلا النفطية إلى دول أخرى غير الولايات المتحدة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 1 شباط/فبراير،فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ، طبقا لتوقعات الخبراء.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى 447.3 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لمستويات الإنتاج الأمريكي، فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، ليستمر الإجمالي عند 11.9 مليون برميل يوميا ،وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.