شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع لكن التعاملات لا تزال ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكن لا تزال التعاملات ضعيفة داخل السوق الرقمية ، فى ظل شح الأخبار التي تساعد على زيادة تقلب الأسعار ،وضعف المحفزات الإيجابية التي تعمل على جذب سيولة جديدة.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:15بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,375$ بارتفاع قدره 11$ بأكثر من 0.3%،حيث سعر الافتتاح عند 3,364$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,377$ ، و أدنى سعر عند 3,360$.

فقد البتكوين يوم الأربعاء نسبة 1.95% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، وسجل أدنى مستوى عند 3,328$ لكل وحدة بتكوين.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأقل من واحد مليار$ إلى إجمالي 112 مليار$ ،وسجلت بالأمس مستوي 111مليار$ الأدنى منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ذكرت بعض التقارير إنه منذ بداية عام 2019 فإن السوق الرقمية شهدت انخفاضا كبيرا فى أحجام التعاملات ، وسجلت تلك الأحجام قيعان جديدة لم تسجيلها منذ عام 2017.

نقلت وكالة بلومبرج تحذيرا من شركة "فندسترات" الاستثمارية من أن السوق الرقمية قد تصل إلى أدنى مستوياتها فى وقت ما ،وأن السوق الهابطة لا تزال مستمرة.

توقع أحد كبار الاستراتيجيين فى الشركة "روبرت سلومر" إنه على أساس الأداء الحالي فهناك فرضية لانخفاض أسعار البتكوين لمستويات جديدة.

وأضاف سلومر بأنه لا يزال هيكل السعر لمعظم العملات الرقمية ضعيفا ،ويبدو ضعيفا أيضا أمام الانهيار المعلق إلى مستويات أدنى جديدة.