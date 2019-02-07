الملا يبحث زيادة التعاون الاقتصادي في مجال البترول مع رومانيا

استقبل طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مونيكا جيورجيتا نائبة وزير الشئون الخارجية الروماني والمبعوث الخاص لمتابعة القطاع الاقتصادي والطاقة، والسفير الروماني بالقاهرة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقالت الوزارة، في بيانها إن اللقاء يأتي بمناسبة الدورة الثالثة للجنة المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في الفترة من 26 – 28 من الشهر الحالي.

وخلال اللقاء، أكد الملا على تميز العلاقات السياسية والاقتصادية والتاريخية بين البلدين، وأنها تمثل دافعًا مهمًا على تطوير وتوسيع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات خاصة في البترول والغاز.

واستعرضت مونيكا، خلال الاجتماع، التطبيقات التكنولوجية المتميزة للشركات الرومانية على سبيل المثال في مجال إنتاج الزيت الثقيل التي تسهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة التشغيل في ظل الفرص المتاحة في مصر في هذا المجال، ومجالات تصنيع المعدات المستخدمة في مختلف أوجه الصناعة البترولية.

وأشادت مونيكا بالتطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول خلال السنوات الماضية، وتوفير مجالات متنوعة للتعاون المشترك بين البلدين، وفقًا للوزارة.

وأضافت مونيكا، أن أنشطة خدمات البترول وتبادل وتدريب الخبرات الفنية والعلمية بين البلدين من أهم المجالات للتعاون الإيجابي لمصر ورومانيا .

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