شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 7-2-2019 والهدوء يسيطر على تعاملات السوق المصرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الهدوء والاستقرار فى تعاملات السوق المصرفى المصرى اليوم الخميس 7-2-2019، آخر أيام الأسبوع، حيث استقرت معظم أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى، فيما شهدت عملات أخرى تغيرا طفيفا، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء.

من العملات التى شهدت استقرارا وسادت حالة الهدوء على تعاملاتها أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس، الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات الأمس، والذى بلغ 17.55 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

كما استقر سعر الريال السعودى، أما العملات التى شهدت تغيرات طفيفة فى أسعارها اليوم، جاء فى مقدمتها اليورو الأوروبى، والجنيه الإسترلينى والدينار الكويتى، حيث مالت أسعار تلك العملات للتراجع الطفيف عن الأسعار التى سجلتها بالأمس فى ختام تعاملات البنوك.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم آخر أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأربعاء، بالغاً 17.55 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع، وفقا لبيانات عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.54 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ 19.91 جنيه للشراء، 20.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع "بشكل طفيف" سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" 22.63 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.69 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض "طفيفاً" سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 57.78 جنيه للشراء، 58.23 جنيه للبيع.