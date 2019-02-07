شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يبحث مع نائب خارجية روميانيا التعاون الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتورة مونيكا جيورجيتا نائب وزير الشئون الخارجية الرومانى والمبعوث الخاص لمتابعة القطاع الاقتصادى والطاقة والسفير الرومانى بالقاهرة بمناسبة الدورة الثالثة للجنة المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى الفترة من 26 – 28 من الشهر الحالى. وخلال اللقاء أكد الملا، بحسب بيان صحفى اليوم الخميس، تميز العلاقات السياسية والاقتصادية والتاريخية بين البلدين والتى تمثل دافعاً مهماً على تطوير وتوسيع التعاون الاقتصادى فى مختلف المجالات، خاصة فى البترول والغاز فى ظل الفرص المتاحة وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار بما يعود بالنفع على الجانبين.

وزير البترول ونائب وزير الخارجية والسفير الرومانى واستعرضت مونيكا، التطبيقات التكنولوجية المتميزة للشركات الرومانية على سبيل المثال فى مجال إنتاج الزيت الثقيل التى تسهم فى خفض التكاليف وزيادة كفاءة التشغيل فى ظل الفرص المتاحة فى مصر فى هذا المجال، هذا بخلاف مجالات تصنيع المعدات المستخدمة فى مختلف أوجه الصناعة البترولية.

طارق الملا مع مسئولين برومانيا وأشادت مونيكا بالتطورات الإيجابية التى شهدها قطاع البترول خلال السنوات الماضية والتى تمثل قصص نجاح تسهم فى توفير مجالات متنوعة للتعاون المشترك بين البلدين، وأضافت أن أنشطة خدمات البترول وتبادل وتدريب الخبرات الفنية والعلمية بين البلدين من أهم المجالات للتعاون الإيجابى لمصر ورومانيا .

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