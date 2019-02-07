شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يسجل الأدنى فى أسبوعين قبيل تقرير التضخم واجتماع المركزي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية خلال 2019 ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، وذلك مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، فى الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين تقرير الربع سنوي للتضخم فى بريطانيا ونتائج أول اجتماع للسياسة النقدية للمركزي البريطاني خلال هذا العام.

انخفض الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.2% حتى الساعة 08:15 جرينتش،ليتداول عند 1.2905$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2928$،وسجل الأعلى عند 1.2944$ ، والأدنى عند 1.2897$ الأدنى منذ 22 كانون الثاني/يناير.

فقد الجنيه يوم الأربعاء نسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ آب/أغسطس الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.2% ، ليواصل صعوده لليوم السادس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 96.32 نقطة ، عاكسا استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، فى ظل الاحتمالات القوية لتمسك معظم البنوك المركزية العالمية بالسياسة النقدية الميسرة وأسعار الفائدة المنخفضة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

يترقب المستثمرين بالأسواق المالية يوما حافلا من التقارير والقرارات والتصريحات الهامة من المملكة المتحدة البريطانية ، والتي من المتوقع أن تؤثر كثيرا على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات العالمية ، وسوف تؤثر أيضا على جلسة تداولات سوق لندن للأوراق المالية.

وبحلول الساعة 12:00 جرينتش ينشر المركزي البريطاني تقرير التضخم الربع سنوي ، والذي يتضمن توقعات التضخم والنمو بالاقتصاد الملكي على مدار عامين.

وفى نفس التوقيت أيضا يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية وتصويت أعضاء البنك على هذه السياسة فى ختام أولى اجتماعاته خلال 2019، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.75% ، وكذلك الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني شهريا.

وبحلول الساعة 12:30 جرينتش يتحدث مارك كارني محافظ المركزي البريطاني ، تعليقا على تقرير التضخم الربع سنوي وقرارات السياسة النقدية.