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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلتقط أنفاسه– تحليل -7-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عبّر سعر النحاس عن محاولات التقاط أنفاسه بتحقيقه للهدف المتمركز عند 2.8450 وتشكليه لارتداد سلبي لحظي نحو 2.8270. نتوقع بتداولات الفترة القريبة تشكيل السعر لتداولات جانبية مع التنويه إلى أهمية ثبات الدعم الرئيسي والممتد نحو 2.7500 لحين اكتسابه لعزم إيجابي جديد ليساهم ذلك بتجاوز الحاجز الحالي واستئناف تسجيله الأهداف التي تتمركز حول 2.9000 و 2.9360.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 2.8450
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الاختراق
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