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شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يمهد لهبوط جديد- تحليل - 7-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
أنهى سعر الزوج تداولاته ليوم أمس بالتذبذب قرب المتوسط المتحرك 55 مبتعدا بذلك عن المقاومة المستقرة حول 143.40 تعزيزا للاستمرارية السلبية المقترحة سابقا. نجاح السعر بتجميع عزم سلبي جديد سيمكنه من تشكيل هجوم سلبي قوي ليستهدف بذلك مستوى 141.45 وصولا للدعم التالي والمستقر عند 140.40.
كذلك تشكيل مستوى 142.80 لمقاومة إضافية يقلص من احتمالية تشكيل السعر لأي تصحيح إيجابي قد يعمل على تأجيل الهجوم السلبي والمنتظر سابقا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 142.80 و 141.45
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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