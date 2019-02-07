شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على السلبية- تحليل - 7-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتقديم تداولات سلبية ضمن محاور القناة الهابطة وبالتحديد دون الحاجز المستقر عند 125.60, لذلك سنبقى بانتظار تشكيل السعر لموجة سلبية جديدة ليتخلص بذلك من الدعم الأولي المستقر عند 124.45 ومن ثم ليضغط على مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمتمركز حول 123.50. تسلل مؤشر ستوكاستيك حاليا دون مستوى 50 يدعم توقعنا السلبي بتقديمه للعزم السلبي ليزيد من فرص بدء الهجوم المنتظر سابقا. طاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.25 و 124.45 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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