شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم هنكل يتذبذب دون المقاومة- تحليل - 7-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر السهم بتداولات الفترة الأخيرة بعض الارتداد الإيجابي ليقترب بذلك من المقاومة الأولية المستقرة عند 84.05, استمرار تقديمه لإغلاقات سلبية دون هذه المقاومة يعزز ترجيحنا الهابط لنتوقع بتجميعه لعزم سلبي جديد الهبوط نحو 78.55 وصولا لدعم القناة الهابطة والممتد نحو 75.40.

كذلك نلاحظ من الرسم المرفق محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, ليعزز ذلك الترجيح السلبي بتقديمه لعزم سلبي جديد وليزيد من فرص تحقيق الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 82.00 و 78.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط