شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي للاستثمار" تستحوذ على "غلوبال فارما" بالكامل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دبي للاستثمار، اليوم الخميس، عن استحواذها على حصة إضافية بنسبة 66% في "غلوبال فارما".

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، إنه بعد عملية الاستحواذ الجديدة التي تمت من خلال شركة دبي للاستثمار الصناعي، ستصبح الشركة المتخصصة في مجال صناعة الأدوية مملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار.

وكانت دبي للاستثمار قد تخارجت من نسبة قدرها 66% من أسهم "غلوبال فارما" في العام 2014، واحتفظت بحصة قدرها 34% في الشركة.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار، إن محفظة الشركة في قطاع الرعاية الصحية يشتمل على حصصاً مختلفة في كل من مجموعة "كينغز كوليدج، ومركز كليمنصو الطبي وشراكات مع مشغلي المستشفيات مثل "إن إم سي" في مجمع دبي للاستثمار وفي تلال مردف.

وتجدر الإشارة إلى أن دبي للاستثمار حققت صافي أرباح، عائدة على المساهمين، خلال الربع الثالث من 2018 بلغ 233.3 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 350.4 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته حققت الشركة صافي أرباح، عائدة على المساهمين، خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 724.3 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 830.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.