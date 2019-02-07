أرباح طاقة تقفز 148% العام الماضي

الخليج 365 - الإمارات:

صعدت أرباح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 148% إلى 396 مليون درهم نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 160 مليون درهم أرباح 2017.

وعزت الشركة نمو الأرباح في بيان على "سوق أبوظبي للأوراق المالية" إلى:

الأداء التشغيلي المتميز لقطاع إنتاج الماء والكهرباء في الشركة، وارتفاع أسعار النفط في أوروبا.

زيادة الإيرادات إلى 17.740 مليار درهم، مقابل 16.68 مليار درهم في 2017.

وتراجعت أصول "طاقة" حسب البيان إلى 99.407 مليار درهم العام الماضي، مقابل 103.033 مليار درهم في 2017، بانخفاض 3.5%.

وبلغت أرباح الشركة 431 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسوائل النفطية، وارتفاع الإيرادات.

ونمت إيرادات "طاقة" التي تستثمر في مجالات الطاقة والكهرباء والغاز 8% على أساس سنوي إلى 13.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وفي النصف الأول 2018، ارتفعت الأرباح 148% إلى 278 ملايين درهم، مقابل أرباح 112 مليون درهم بالفترة نفسها 2017.