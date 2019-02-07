دبي للاستثمار تشتري جلوبال فارما بالكامل

الخليج 365 - الإمارات:

استحوذت "شركة دبي للاستثمار" على كامل " شركة جلوبال فارما "، بعد شرائها حديثاً حصة إضافية بنسبة 66% في الشركة، حسب بيان دبي للاستثمار على "سوق دبي المالي".

وفي 2014، باعت دبي للاستثمار نسبة 66% من أسهم جلوبال فارما شركة الأدوية التابعة لها، واحتفظت حينها بحصة 34% في الشركة.

وقالت الشركة في ذلك الوقت إن القيمة الإجمالية لبيع 66% من جلوبال فارما هي 385 مليون درهم، والحصة المتبقية هي القيمة العادلة.

وأطلقت دبي للاستثمار العمل في جلوبال فارما خلال 2003، ونمت أعمال الشركة في قطاع الأدوية لتصبح إحدى الشركات المهمة في صناعة علاجات وأدوية معينة وهي مسجلة حالياً في أكثر من 14 دولة ضمن أسواق دول "مجلس التعاون الخليجي" والشرق الأوسط.

وكانت جلوبال فارما تدار قبل الاستحواذ عليها من قبل "مجموعة سانوفي" الفرنسية للرعاية الصحية، وأصبحت منصة لتصنيع منتجات سانوفي من الأدوية الأساسية وترويجها في أسواق منطقة الشرق الأوسط.