الذهب ينزل لأقل سعر في أسبوع بفعل صعود الدولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع اليوم الخميس تحت ضغط من صعود الدولار لكن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وشبح إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة أبقت المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا فوق مستوى 1300 دولار المهم.

وبحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1303.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 29 يناير كانون الثاني عند 1302.11 دولار. كانت الأسعار نزلت 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة في أكبر خسائرها ليوم واحد منذ 18 يناير كانون الثاني.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1308.30 دولار.

وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1374 دولارا للأوقية.

واستقرت الفضة عند 15.65 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 802.50 دولار.