الان تتابع أسعار النفط تنخفض بفعل نمو الإنتاج الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات نزلت أسعار النفط اليوم بعد أن ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية واستقر إنتاج البلاد عند مستوى قياسي. وبحلول الساعة 0607 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.82 دولار للبرميل بانخفاض 19 سنتا أو 0.4 % مقارنة مع السعر في التسوية السابقة. وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 % إلى 62.44 دولار للبرميل.

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