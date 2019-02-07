هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق المركز الأول في مؤشر السعادة على مستوى الجهات الحكومية الكبيرة في دبي...

دبي - الخليج 365 :

في إنجاز جديد يؤكد مكانتها الرائدة كنموذج يحتذى في التميز، وتتويجاً لجهودها في تحقيق سعادة متعامليها، حافظت هيئة كهرباء ومياه دبي على المركز الأول في مؤشر السعادة في فئة الجهات الحكومية الكبيرة على مستوى حكومة دبي للعام الثاني على التوالي، وبنسبة 95% وفقاً لمقياس مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية، والذي يهدف إلى رصد مستويات السعادة بين سكان دبي ويسهم في تعزيز كفاءة وقياس جودة الخدمات الذكية المقدمة على مستوى إمارة دبي وسبل رفع كفاءتها لتحقيق أعلى مستويات السعادة للمتعاملين، ووصل عدد المصوتين من المتعاملين مع الجهات الحكومية والخاصة في دبي خلال العام 2018 إلى 8 ملايين صوت، تم جمعها من خلال 172 جهة مفعلة للمؤشر منها 43 جهة حكومية.

وقال سعادة/ سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بأن وظيفة الحكومة هي تحقيق السعادة للمجتمع، ونسهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف مبادرة "دبي الذكية" التي أطلقها سموه لتكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، حتى باتت الهيئة مرجعاً لأفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين والتميز في الخدمات. ويسعدنا تحقيق هذه النتيجة في مقياس مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية، حيث تهدف جميع مبادراتنا ومشروعاتنا إلى إسعاد المتعاملين عبر توفير وقتهم وجهدهم وتقديم خدماتنا وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والتوافرية، ضمن إطار عمل متكامل يضمن التحسين المستمر لتحقيق الريادة في إسعاد المتعاملين من خلال مأسسة آلية للقياس والمتابعة للاستفادة القصوى من نتائج مؤشر السعادة اللحظي الذي تتبناه الهيئة في جميع خدماتها الذكية، بما يسهم في تطوير الخدمات والقنوات وتعزيز تجربة المتعامل؛ كما نحرص على الاستماع إلى أفكار وملاحظات المتعاملين والمجتمع بشكل عام والتعرف إلى احتياجاتهم لمساعدتنا في تطوير مبادرات مبتكرة وأفكار إبداعية تسهم في تحقيق سعادة المتعاملين وتخطي توقعاتهم".

وأشار سعادة الطاير إلى أن جهود الهيئة أسهمت في حصولها على أكثر من 190 جائزة محلية وعالمية مرموقة على مدى السنوات الأربعة الماضية، منها جائزة الجهة الحكومية الرائدة في الدورة العشرين من برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز حسب معايير الجيل الرابع للتميز، وست جوائز في الدورة الحادية والعشرين من البرنامج من بينها جائزة "أفضل نتيجة في دراسة سعادة المتعاملين"، والجائزة العالمية للتميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، لتصبح أول مؤسسة خارج أوروبا تحصل على هذه الجائزة المرموقة، وأول مؤسسة في تاريخ الجائزة تحصل عليها من المرة الأولى للترشح، وحققت الهيئة نتيجة متفوقة في نطاق (750-800) نقطة، ليتم تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية التي تضم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التميز. كما حصلت الهيئة على شهادة المعيار الدولي لتميز الخدمات (TISSE) بنسبة 98.3% وتعد الأعلى عالمياً، كما حافظت دولة الامارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019 والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وبعلامة كاملة في جميع مؤشرات المحور.

تلعب الهيئة دوراً ريادياً في تطبيق مؤشر السعادة اللحظي بالتعاون مع دبي الذكية، حيث تحرص على توظيف آليات القياس والمتابعة بشكل منهجي، وتستعين بالنتائج في عملية تطوير الخدمات والقنوات، وتعزيز تجربة المتعامل، وفق آليات متطورة للتواصل مع المتعاملين للوقوف على آرائهم والاستفادة منها في المراجعة الدورية لمصفوفة الخدمات ورسم تجربة المتعامل، فضلاً عن توظيف أنظمة متابعة الجودة في تقديم الخدمات وفق ميثاق المتعامل ودليل الخدمات، واعتماد استراتيجية واضحة في إدارة قنوات الخدمة.

يشار إلى أن الهيئة توفر جميع خدماتها عبر قنوات ذكية توفر وقت وجهد المتعاملين، وقد بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة 93% خلال الربع الأخير من عام 2018. كما افتتحت الهيئة مراكز المستقبل لإسعاد المتعاملين في كل من "مركز ابن بطوطة للتسوق" و"دبي فستيفال سيتي مول" و"مركز سوق التنين 2" ومركزي الهيئة في الطوار وبرج نهار، حيث تعتمد هذه المراكز على تقنية الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتوفر جميع خدمات الهيئة الذكية والمبتكرة خلال ساعات العمل الرسمية لمراكز التسوق والهيئة.