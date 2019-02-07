شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إيرادات الضيافة يهبط بأرباح "دور" 44% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة دور للضيافة "فنادق"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحها بنسبة 44% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بتحقيقها صافي ربح بلغ 10.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 19 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 17.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 24.9 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في الربع الرابع من 2018 يرجع إلى انخفاض إيرادات الضيافة بسبب انخفاض إيرادات بعض المنشآت الفندقية بمدينة الرياض وذلك لتأثر الربع المماثل من العام السابق بتشغيل استثنائي لبعض فنادق الشركة، بالإضافة إلى انخفاض متوسط سعر التأجير اليومي بمدينة الرياض.

وتراجعت الإيرادات إلى 112.9 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 127.5 مليون ريال بالربع المقابل من 2017.

وعلى النطاق ذاته، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 36% إلى 58.1 مليون ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 90.6 مليون ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 33.8% إلى 47.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 71.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.