شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتزم إنفاق 3.8 مليار دولار لدعم الاستثمار بالمعادن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم السعودية إنفاق 3.8 مليار دولار لتيسير القيام بأنشطة أعمال، وتحسين جودة البيانات لخفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في فرص تعدينية جديدة للذهب والزنك والمعادن النادرة ومعادن أخرى.

وقال خالد المديفر، نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي، بمؤتمر إفريقي للتعدين، إن الحكومة تعمل أيضا على إنشاء منصة رقمية للمساهمة في إنهاء إجراءات تراخيص التنقيب خلال 60 يوما، مقارنة مع ستة أشهر حاليا، بحسب وكالة رويترز.

وبين المديفر أن القانون يتيح أيضا ملكية بنسبة 100% ويستطيع المستثمر تقديم طلب للحصول على رخص للتنقيب أو التعدين.

والحكومة السعودية لديها 51 مشروعا محتملا للتنقيب، من بينها 14 مشروعا للذهب، و14 للنحاس، تغطي نحو 1351 كيلومترا مربع. والسعودية من بين أكبر موردي الفوسفات في العالم، ويعمل بقطاع التعدين بالمملكة نحو 250 ألف شخص.

وأعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" التابعة للحكومة السعودية في نهاية العام الماضي عن بدء التشغيل التجاري لمصنع فوسفات ثنائي الأمونيوم في مجمعها بمدينة رأس الخير، وذلك بتاريخ أمس السبت الموافق الأول من ديسمبر الجاري.