شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 109.94 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.97 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.73، بينما حقق الأعلى له عند 110.03.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى 97.9 متوافقة مع التوقعات مقابل 99.1 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بالأمس أن الاقتصاد الياباني تحسن بشكل ملحوظ من عام 2013 وأن توقعات الضغوط التضخمية تحسنت خلال الآونة الأخيرة، إلا أن التضخم لم يصل إلى هدف المركزي الياباني بعد.

كما نوه كورودا لكون الضغوط التضخمية قد تشهد تسارع وتيرة النمو تدريجياً نحو الهدف اثنان بالمائة، مع تطرقه لكون التوسع في القاعدة النقدية لبنك اليابان واحده لن يساعد على تحفيز الاقتصاد الياباني، موضحاً أن التوسع في القاعدة النقدية يؤدي إلى انخفاض معدلات الفائدة الحقيقية ما ينتج عنه تراجع فائدة المصارف على القروض، وجاء ذلك عقب تصريحات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأن بنك اليابان لم يحقق هدف التضخم حتى الآن.

ويذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن عطلة مدتها عشرة أيام بداً من السبت الموافق 27 من نيسان/أبريل المقبل وحتى الاثنين الموافق السادس من أيار/مايو القادم لاحتفالات اليابان بصعود الإمبراطور الجديد للحكم هناك خلال تلك العطلة الرسمية، وذاك على أن يتم تتويج ولي العهد مع مطلع أيار/مايو، ونود الإشارة لكون تلك العطلة التي ستدوم ستة أيام عمل كاملة ستكون الأطول في تاريخ اليابان.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راندال كوارلز عن اختبار الإجهاد للمصارف في مجلس التعليم الاقتصادي في نيويورك، وذلك قبل أن نشهد حديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع قاعة المدينة الافتراضية للمعلمين على الصعيد الوطني والذي نوه من خلاله لكون عدم المساواة في الدخل والبطء في الإنتاجية هما أكبر تحديات العقد المقبل.

وأفاد باول أن الإنتاجية البطيئة واتساع فجوة الثروة هما أكبر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد القادم، موضحاً أن إن مخاوفه الاقتصادية الكبرى تقع خارج نطاق اختصاص بنك الاحتياطي الفيدرالي مع تركيزه على أهمية اعتماد سياسات أكثر عدوانية لمعالجة عدم المساواة في الدخل، موضحاً أن الأجور في المستويين المتوسط والأدنى "نمت بشكل أبطأ كثيراً" من الأجور في الأطراف العليا.

وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثاني من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 33 ألف طلب إلى 220 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا حيال أسعار الفائدة المحايدة في مؤتمر البنك الوطني التشيكي في براغ.