شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار النفط مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي من الأدنى له منذ العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:32 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام "نيمكس" تسليم 15 آذار/مارس 0.07% لتتداول عند مستويات 53.87$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.94$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 نيسان/أبريل 0.27% لتتداول عند 62.46$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.66$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى مستويات 96.46 موضحاً الأعلى له منذ 25 من الشهر الماضي مقارنة بالافتتاحية عند 96.39.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثاني من شباط/فبراير والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 33 ألف طلب إلى 220 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ريتشارد كلاريدا حيال أسعار الفائدة المحايدة في مؤتمر البنك الوطني التشيكي في براغ.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الأربعاء أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط الخام اتساع الفائض إلي 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في مطلع هذا الشهر مقابل 0.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، متوافقاً مع التوقعات، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 447.2 مليون برميل، لتعد المخزونات بذلك 6% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.5 مليون برميل، لتظل المخزونات 5% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد انخفضت 2.3 مليون برميل، لتظل المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل العسكري في فنزويلا، معرباً خلال حوار صحفي له مع سي بي إس عن كون التدخل العسكري قيد الدراسة وأنه في ظلال تصاعد وتيرة التوترات هناك، فأن ذلك الخيار لا يزال متاح، وتطرقت بعض التقرير مؤخراً لاحتمالية تراجع إنتاج فنزويلا من النفط إلى نحو 900 ألف برميل يومياً من المعدلات الحالية 1.1 مليون برميل يومياً بسبب العقوبات الأمريكية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 15 منصة إلى إجمالي 847 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري، موضحة أدنى مستوى لها منذ أيار/مايو الماضي، وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي أفادت مؤخراً بأن الإنتاج الأمريكي للنفط استقر عند الأعلى له على الإطلاق عند 11.9 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت الشهر الماضي عن توقعاتها بارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري إلى مستوى قياسي جديد خلال هذا الشهر إلى نحو 8,179 ألف برميل يومياً، إلا أن تراجع منصات الحفر والتنقيب خلال الأسبوع الماضي يحد من تلك التوقعات، ويذكر أن الإنتاج النفطي للولايات المتحدة تخطي في 2018 كل من الإنتاج السعودي والروسي النفطي لتعد أمريكا أكبر منتج للنفط عالمياً.