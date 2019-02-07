شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يظهر تداولات ضعيفة – تحليل - 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر البتكوين للتذبذب في مسار ضيق، ويستقر دون حاجز 3400.00، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو دون تغيير للفترة القادمة، معتمدين على الثبات دون مستوى 3605.00، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 3110.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3000.00 والمقاومة 3500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط