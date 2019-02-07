شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف – تحليل - 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الانخفاض ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.7075، ونعتقد بأن المجال مفتوح لاستمرار الميل الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7000، بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 0.7170 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط