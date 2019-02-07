شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يفقد العزم – تحليل - 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر عقود خام برنت حول دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبع واضح في الشراء ويقترب من تقديم إشارة تقاطع سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف زيارة مستوى 59.55 مبدئياً.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم نشهد اختراقاً واضحاً لمستوى 63.10 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط