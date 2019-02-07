شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يخترق المقاومة – تحليل - 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً يوم أمس ليخترق مستوى 1.3200 ويستقر فوقه، مما يدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.3382 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.3200 مهم لاستمرار الميل الصاعد المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3180 والمقاومة 1.3330

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد