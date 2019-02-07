شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينتظر مزيد من الارتفاع – تحليل - 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الين بالتذبذب في مسار جانبي، ويستقر فوق المتوسط المتحرك 50 الذي يقدّم الدعم الإيجابي للسعر، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 110.24 كمحطة تالية، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 111.56 على المدى القريب.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 109.16 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.16 والمقاومة 110.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد