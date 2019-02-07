شكرا لقرائتكم خبر عن الدار العقارية تستدرج عروضا لتنفيذ مشروع المنطقة الإعلامية الحرة بأبوظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طلبت شركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية من شركات الاستشارات الهندسية تقديم عروضها قبل نهاية فبراير الحالي، للمنافسة على عقد تصميم وبناء المنطقة الإعلامية الحرة في أبوظبي.

ووجهت "الدار"دعواتها لسبع شركات استشارات لتقديم اقتراحاتها للمشروع الذي يوفر 95 ألف متر مربع من مساحات الإشغال قابلة للزيادة حتى 300 ألف متر مربع، بحسب صحيفة الخليج.

وتشمل قائمة الأعمال في العقد تصميم وإنشاء منطقة إعلامية حرة تضم المكاتب والاستوديوهات التلفزيونية ومحلات بيع التجزئة.

وكشفت الشركة في نهاية الشهر الماضي عن آخر مستجداتها والتي تضم المشاريع قيد التطوير في وجهاتها الرئيسية في أبوظبي.

يشار إلى أن شركة الدار العقارية تتطلع إلى إطلاق مشروعين على الأقل، بالتعاون مع شركة إعمار العقارية هذا العام، مع التركيز على جزيرة ياس والسعديات.

وكانت الدار العقارية قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم تسليم ثلاثة مشاريع بإمارة أبوظبي خلال العام الجديد.