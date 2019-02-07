كاوست توقع اتفاقية لإطلاق شركة ناشئة تركز على الروبوتات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ثول

أبرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» ممثلة في صندوق دعم الابتكار أمس بمقرها بمحافظة ثول اتفاقية شراكة مع شركة تطوير المنتجات البحثية في إطار مساندة المشاريع الناشئة في المملكة وإنشاء برنامج مشترك لتبادل الإرشاد والمشاريع الجديدة، كما تتضمن إطلاق شركة ناشئة تركز على الروبوتات.

ووفق بيان للجامعة أمس، سيتم خلال الاتفاقية الدعم لرواد الأعمال في مجال التقنيات العالية في المملكة، من خلال برنامجين رياديين جديدين، يعتمد الأول منهما على الخبرة المشتركة والصلات الواسعة التي تتمتع بها المؤسستان، ويتمثل في برنامج إرشادي يقدم من خلاله التقنيون ورواد المشاريع الناجحون المشورة اللازمة لمؤسسي الشركات الناشئة، فيما يتمثل البرنامج الثاني في إطلاق شركة ناشئة تركز على الروبوتات.

استثمارات مشتركة

وأوضح نائب الرئيس للابتكار والتنمية الاقتصادية في «كاوست» كيفين كولين، أن شركة تطوير المنتجات البحثية تعد شريكا مهما لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية نظرا لمكانتها كمؤسسة رائدة في تسويق التقنيات في المملكة.

ونوه رئيس صندوق دعم الابتكار في «كاوست» تامر عثمان بأن شركة تطوير المنتجات البحثية هي أول شريك يقدم استثمارات مشتركة مع الجامعة، مما سيعزز من هذه الاتفاقية ودورها في توظيف استثمارات كبيرة في الشركات الناشئة ذات التقنية العميقة، وفي الطرح التجاري لتقنيات

الجامعة.