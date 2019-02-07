مؤسسة النقد تعلن التزامها بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أمس، التزامها بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، والمعروفة بـThe Global Investment Performance Standards (GIPS®)، الصادرة من معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA Institute، انطلاقا من حرصها على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة الأصول والحوكمة والالتزام.

وأوضحت ساما في بيان أمس أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز آليات قياس الأداء الاستثماري وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتشتمل هذه المعايير التي تأسست عام 1999، على مبادئ تحدد منهجيات حساب وتقييم أداء المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى آليات عرض الأداء الاستثماري، لتنضم المؤسسة إلى قائمة تضم 11 من ملاك الأصول البارزين وجهات استثمارية أخرى تعمل في أكثر من 40 سوقا ماليا حول العالم، وتشمل 24 من أكبر 25 مدير أصول حول العالم، وذلك بنهاية عام 2018م وفقا لـ (Cirulli Associate - سيرولي أسوشيت).

وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد للاستثمار أيمن السياري إن تبني «ساما» للمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري يؤكد حرصها على تطبيق أفضل الممارسات المستخدمة عالميا بما ينسجم ويتوافق مع الخطط والبرامج الوطنية المستهدفة والاستعانة بالكفاءات الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف «يعد هذا الإنجاز ثمرة نجاح للاستثمارات التي قامت بها مؤسسة النقد بعد تبني أحدث الأنظمة التقنية للأداء والمخاطر الاستثمارية وتعزيز أطر الحوكمة للمساهمة في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة في التقارير المتعلقة بأداء المحافظ الاستثمارية التي تقوم المؤسسة بإدارتها، كونها مبنية على أسس وقواعد متعارف عليها عالميا».

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة معهد المحللين الماليين المعتمدين بول سميث، أن التزام ملاك الأصول بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري يعكس الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية لعرض الأداء الاستثماري.

وأضاف سميث أن إعلان الالتزام بالمعايير العالمية من قبل مالك أصول بارز كـ «ساما» يعزز من أهمية هذه المعايير عالميا، ونشجع جميع ملاك الأصول للاقتداء بما قامت به مؤسسة النقد.