شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 4.31 درهم، وذلك بعدما اقترب من مستوى المقاومة الحالي عند 4.40 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل استوكاستيك نلاحظ استمرار حالة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 4.10 درهم، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 4.40 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.24 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.33 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط