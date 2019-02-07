شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 4.10 درهم، وهو نفس سعر الفتح، في الوقت الذي يعكس فيه مؤشر استوكاستيك استمرار الميل الهابط للسهم، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم الحالي عند 3.9 درهم خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 4.35 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.03 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.15 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط