شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.325 درهم، فقد عمق السهم من خسائره مخترقا هذا المستوى، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 0.314 درهم، مسجلا بذلك ادنى مستوى خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.29 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.33 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.31 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.32 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط