شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الشارقة الاسلامي (NBS) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 1.20 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.22 درهم، وبالتزامن مع اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يعكس ارتفاع حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم التالي عند 1.16 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.24 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.19 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط