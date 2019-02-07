شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 5143 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 5116 نقطة، ومازال رؤيتنا الفنية للمؤشر إيجابية ونتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 5250 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 5080 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 07-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.