شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يرتفع لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 2557 نقطة، وذلك بعدما تلقى المؤشر دعما بسبب ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يعد إشارة إيجابية، وفي ظل تداول المؤشر في اتجاه صاعد على المدى القصير وهو ما دلت عليه القناة الصاعدة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى المقاومة 2600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2530 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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