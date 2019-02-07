شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» تلتزم بالمعايير العالمية للأداء الاستثماري والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن التزامها بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، والصادرة من معهد المحللين الماليين المعتمدين «CFA Institute».

وأوضحت في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز آليات قياس الأداء الاستثماري وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتشتمل هذه المعايير التي تأسست عام 1999م، على مبادئ تحدد منهجيات حساب وتقييم أداء المحافظ الاستثمارية، إضافةً إلى آليات عرض الأداء الاستثماري، لتنضم المؤسسة إلى قائمة تضم 11 من ملاك الأصول البارزين وجهات استثمارية أخرى تعمل في أكثر من 40 سوقاً مالياً حول العالم، وتشمل 24 من أكبر 25 مدير أصول حول العالم وذلك بنهاية العام 2018م.

وقال وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار أيمن السياري: «إن تبني ساما للمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري يؤكد حرصها على تطبيق أفضل الممارسات المستخدمة عالمياً بما ينسجم ويتوافق مع الخطط والبرامج الوطنية المستهدفة والاستعانة بالكفاءات الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

وأضاف السياري: «يعد هذا الإنجاز ثمرة نجاح للاستثمارات التي قامت بها مؤسسة النقد بعد تبني أحدث الأنظمة التقنية للأداء والمخاطر الاستثمارية وتعزيز أطر الحوكمة للمساهمة في تعزيز ثقة أصحاب المصلحة في التقارير المتعلقة بأداء المحَافظ الاستثمارية التي تقوم المؤسسة بإدارتها كونها مبنية على أسس وقواعد متعارف عليها عالمياً».